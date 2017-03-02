與「好朋友」和平共處 經期保養3要點
女性每月「好朋友」來訪時，總要經歷皮膚變差、大失血或經痛等問題，藥妝通路專業藥師分享經期保養3要點，包括挑棉質衛生棉、把握經期前後保養等，與經期和平相處。
藥妝通路屈臣氏指出，女性有個人生中不可或缺的「好朋友」，當每月經期來訪時，總要經歷皮膚變差、大失血或經痛等問題，屈臣氏專業藥師分享經期保養3要點，讓女性與「好朋友」和平共處。
第一，舒適好眠最安心。藥師建議，選擇棉質網面衛生棉，緊密貼合私密肌膚，柔軟舒適不刺激、不外漏。
第二，美顏醒肌抗痘花。藥師指出，掌握經期前後黃金保養期，經期前應使用深層清潔產品，防止粉刺生成，經期中挑選清爽型產品，避免痘痘問題，經期結束則可使用美白及保濕產品加強肌膚調理，運用生理週期讓自己變美麗。
第三，補身暖胃壓壓經。藥師表示，生理期造成鐵、鉀、鈣、鎂等營養元素大量流失，經期後適時服用保健食品，補充元氣、恢復紅潤氣色。1060302
(中央社)
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