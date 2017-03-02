被嗆「你以為你是誰」 女星300字反擊滿分！

女星Albee甜美可人頗受歡迎，但也同時常收到沒有禮貌、不懂尊重的攻擊性留言。(取材自Albee臉書)

《我愛黑澀會》出身、以聲音嬌甜著稱的藝人Albee(劉璟瑩)，擁有甜美的臉蛋與火辣的身材，近來更在歌唱、綜藝領域都有亮眼的表現，因此一出道便頗受粉絲喜愛，而常在臉書分享心情的她，近日收到一則留言，嗆她：「你以為你是誰啊 真是夠了」，讓她忍不住特地發一篇文，重磅反擊！

受到無理抨擊的Albee，表示收到留言時覺得好笑，認為「就是我，一個平凡的人類」，一個需要喝水、呼吸、吃東西才不會死掉的普通人，也說跟嗆人的網友不相識，不諱言：「缺乏基本的禮貌跟尊重的人我完全不感興趣」。

而因為這則留言，讓Albee想起許多往事，表示過去曾因不被尊重而動怒，甚至做出一些幼稚的反擊行為，就為表態「你這樣的態度是任何人都不該無緣無故承受的」，然她也從這樣的行為中學到一課，那就是這個世界上並不是永遠只有美好，「需要有智慧的人溫柔地提醒我們只是要變得更好而非互相傷害」，最後不忘自嘲「明天可以去買愛地球的環保袋了」，粉絲則欽佩她這番勇敢堅強的發言，直呼「妳以為妳是誰？妳是知性美麗的Albee啊」，紛紛按讚叫好。

(中時電子報)