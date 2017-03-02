中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

警車未禮讓直行車撞機車 賠錢又吃900元罰單

中時
點閱58
我要評比
6/10
警車未禮讓直行車撞機車 賠錢又吃900元罰單
北市士林警分局山仔后派出所一輛警車離開停車場左轉上山不慎撞擊一輛重型機車。（李文正翻攝）

北市警士林分局山仔后派出所一輛警車，從停車場駛出正要左轉上山，不慎與直行的重型機車相撞，郭姓機車騎士整個人被撞飛，所幸只有左腳挫傷，許姓員警也立刻通知救護車，並拿出平時處理車禍用的粉筆在地上畫線，並依照規定移至車輛，仍被自己同仁開了一張「轉彎車未禮讓直行車」的900元紅單。

警方表示，郭姓機車騎士在昨天（1日）行經仰德大道，下午3時，在山仔后派出所前一輛廂型警車相撞，騎士左側被警車右側的旗桿勾住，整個人騰空飛起，跌倒在路中間，機車還撞到一旁臨停的轎車，事故3人都同意和解，今天約在派出所談賠償事宜。

許姓員警表示，當時他要去上山找里長，派出所前的雙黃線，中間有斷開，表示可以左轉上山，但並沒有看到機車騎士，轉彎時車頭的旗桿不慎勾到騎士，除了賠償機車騎士的損失外，警方也立刻依照《道路交通管理處罰條例》第48條，對員警開出900元罰單。

(中時)

關鍵字：機車騎士派出所機車騎士警車
點閱58
我要評比
6/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。