警車未禮讓直行車撞機車 賠錢又吃900元罰單

北市士林警分局山仔后派出所一輛警車離開停車場左轉上山不慎撞擊一輛重型機車。（李文正翻攝）

北市警士林分局山仔后派出所一輛警車，從停車場駛出正要左轉上山，不慎與直行的重型機車相撞，郭姓機車騎士整個人被撞飛，所幸只有左腳挫傷，許姓員警也立刻通知救護車，並拿出平時處理車禍用的粉筆在地上畫線，並依照規定移至車輛，仍被自己同仁開了一張「轉彎車未禮讓直行車」的900元紅單。

警方表示，郭姓機車騎士在昨天（1日）行經仰德大道，下午3時，在山仔后派出所前一輛廂型警車相撞，騎士左側被警車右側的旗桿勾住，整個人騰空飛起，跌倒在路中間，機車還撞到一旁臨停的轎車，事故3人都同意和解，今天約在派出所談賠償事宜。

許姓員警表示，當時他要去上山找里長，派出所前的雙黃線，中間有斷開，表示可以左轉上山，但並沒有看到機車騎士，轉彎時車頭的旗桿不慎勾到騎士，除了賠償機車騎士的損失外，警方也立刻依照《道路交通管理處罰條例》第48條，對員警開出900元罰單。

(中時)