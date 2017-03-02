金馬影后爆新戀情 馬思純和「他」同房過夜
大陸女星馬思純靠著電影《七月與安生》，和周冬雨奪下第53屆金馬雙影后，實力備受肯定，近日她被拍到和緋聞對象歐豪同房過夜，地下戀情似乎浮上檯面。
馬思純和歐豪因合作《左耳》傳出緋聞，不過雙方始終未承認，但近日被《名偵探趙五兒》拍到，馬思純上月21日在橫店拍攝新劇時，從劇組收工回飯店，歐豪也跟在後現身，2人與經紀人、雙方助理一起在房間聚餐，之後其他人都離開，只留她們共處一室，直到隔天，她們才從房間出來工作去。
而剛好這天晚上，馬思純在微博寫下：「說來膚淺 ，我們每一次前進的動力和向上的決心，不過是因為喜歡的人。」被疑有了新對象，現在對照起來，似乎早現端倪。
(中時電子報)
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