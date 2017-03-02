詭譎苗栗農會選舉 挑戰方贏多數理事席次

苗栗市農會理監事選舉傳出「黑影幢幢」，警方加強會場蒐證。（陳慶居攝）

苗栗市農會理監事選舉傳出「黑影幢幢」，警方加派警力維護治安，幹部到場指揮調度。（陳慶居攝）

苗栗市農會理監事選舉選情緊張，等到最後1席代表到場才開會、投票。（陳慶居攝）

開票過程，會場瀰漫緊張氣氛。（陳慶居攝）

鄭進忠（左）與郭勝得並列第9高票理事，抽籤手氣不佳成為候補理事。（陳慶居攝）

苗栗市農會上月19日選出45席會員代表後，兩陣營都宣稱自己勝選，被形容選情是全縣最詭譎的農會，2日上午召開會員大會選舉理監事及縣農會代表後，勝負明朗化，由市民代表邱炳坤力挺的謝錦明陣營，以5比4略勝現任的吳世垣陣營，幾乎確定翻盤。

由於召開會員大會前，外界「帶人」的傳聞甚囂塵上，苗栗警分局一早就在供銷部會場周邊布下重兵「維安」，有明哨有暗哨，分局長陳國文、副分局長林炎巨及刑警大隊長謝有筆等幹部都到場指揮調度，全程錄影蒐證，氣氛顯得緊張。

政界人士分析，這次由邱炳坤等人支持的邱源錦與謝錦明陣營，會員代表以26比19贏過現任的賴長吉與吳世垣陣營，略佔劣勢的一方會中提議並通過採無記名限制連記法投票，但投票結果仍未能扳回一城。

理事投票結果，由於郭勝得與鄭進忠同為第9高票，最後抽籤決定第9席理事，結果由上級督導員代抽的郭勝得當選，但已不影響勝負。

(中時)