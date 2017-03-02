陸安卓手機 每天70萬台中毒
360手機衛士發布《2016年安卓惡意軟體專題報告》，提到2016年以來，大陸的釣魚軟體、勒索軟體、色情播放器軟體成為三大類手機木馬；而從整體態勢來看，惡意軟體以每天70萬人次的感染量侵襲手機用戶。
數據顯示，在安卓平臺新增惡意程式類型中，資費消耗類占比最高達占比高達74.2%；其次為惡意扣費16.5%、隱私竊取6.1%、流氓行為2.3%和遠程控制0.9%。
360手機衛士安全專家認為，資費消耗類型的惡意樣本占比已達到3/4，說明移動端惡意程式依然是以推銷廣告、消耗流量等手段，增加手機用戶的流量資費等謀取經濟利益。
(旺報)
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