曾是宋美齡最愛 紐約華爾道夫飯店將關閉2年

紐約知名地標華爾道夫飯店，將閉關2年進行內部大翻修。（圖/美聯社）

美國著名的紐約華爾道夫飯店（Waldorf Astoria hotel），昨日起開始關閉2年的時間，將對內部進行大幅度的翻修與整理。於2015年入主的安邦保險（Anbang Insurance），計畫將多數客房改為豪華公寓，未來將保留300至500間飯店客房，其餘的公寓則將出售。這間創立於1893年的傳奇飯店，過去曾是美國與各國政商名流的最愛，包含小羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）和前第一夫人宋美齡女士都曾在此下榻。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，紐約市地標之一、位於曼哈頓公園大道（Park Avenue）的華爾道夫飯店，於昨日下午送出最後一批房客後，將閉關約2年時間，進行內部大翻修工程。目前持有飯店管理權的大陸安邦保險集團表示，翻修後的華爾道夫飯店將分為兩部份，將現有1,100間客房改建為豪華公寓出售，而飯店則將縮小為300至500間房間的規模。華爾道夫酒店長年以來是美國與國際政商名流最愛的飯店之一，小羅斯福總統和美國駐聯合國（UN）代表團都曾在飯店擁有獨立房間與私人通道，前第一夫人宋美齡女士生前亦曾多次下榻於此。

知名女星伊莉莎白泰勒（圖右）於1960年入住華爾道夫飯店。（圖/美聯社）

美國已故前總統甘迺迪（圖右）與國會議員麥克阿瑟（圖左）於華爾道夫飯店會面。（圖/美聯社）

創立於1893年的華爾道夫飯店，位於紐約市最繁華的公園大道與萊克星頓大道（Lexington Ave.）路口，一直以來擁有極高的入住率和名流推薦。2015年大陸安邦保險斥資19.5億美元（約601億台幣），從希爾頓集團（Hilton Worldwide Holdings Inc.）買下華爾道夫飯店，並繼續交給希爾頓管理100年。傳奇的華爾道夫飯店，一直是小羅斯福總統的最愛，當年更為了罹患小兒麻痺症的他，特別設立地下通道讓他能祕密前往地下車站。而下榻於此的華人貴賓更是不勝枚舉，從李鴻章開始，包含宋美齡、鄧小平、習近平等都曾入住華爾道夫飯店，美國駐聯合國代表團更長駐在44樓的高級閣樓套房內。

聽聞華爾道夫飯店要閉關2年並且大翻修，許多常客都搶在昨日前再次入住，並與房務人員和獨具特色的裝潢合影留念。不少常客被告知飯店的大改建計畫後，都表示失望與不捨，兩名來自佛州的常客夫妻更直言，「（華爾道夫）飯店的現代化工程，會損害它多年來的美國文化特色，也會失去我們與其他房客們的信心。」

(中時電子報)