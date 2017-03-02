緬甸辦事處遷新址 外交部：空間擴大交通更方便
亞太司副司長陳文儀上午表示，由於過去在緬甸的辦公室空間過於狹隘，無法提供舒適服務，因此遷至新址，位置交通也比較方便。
外交部指出，駐緬甸代表處領務服務櫃台自2月27日起遷至新址：No.97/101A Dhammazedi Road, Kamayut Township, Yangon。
陳文儀表示，緬甸與台灣在各方面的交流，最主要是領務方面的業務，外交部感受到台商、國人及觀光客需求，因此提供更多服務。
他說，過去在緬甸的辦公室過於狹隘，無法容納舒適的服務，而新址得交通較為方便，讓國人在緬甸及當地民眾獲得更好的服務。
(旺報)
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