勇敢面對病魔 血友病患自稱鋼鐵人
台中市30歲黃姓男子，國中時車禍導致左大腿粉碎性骨折，治療3個月卻未好轉，檢查才知罹患血友病，最後走上截肢命運，10多年來，他更是陸續置換4處人工關節，但不願向命運低頭，不但努力在電子公司上班、貼補家用，還自我打趣是「鋼鐵人」。
戴上鋼鐵人的面具，一步步努力向前走，黃男出席亞洲大學附屬醫院「血友病中心」成立活動，盼藉由自己對抗病魔的經驗鼓勵其他病友，他表示，知道罹病時也一度沮喪，但看著家人辛苦照顧自己，決定站起來、走出象牙塔，也坦然面對疾病。
亞大醫院血友病中心主任翁德甫指出，黃男10年前轉診來就醫時除左腳截肢，全身關節也幾乎壞死，先讓他每周施打3次凝血因子、避免病情加重，而因關節導致他每晚痛到睡不著，只好陸續置換右肩、右手肘及右膝的人工關節，接下來還要置換左側手部。
看著全身幾乎都是人工關節，黃男笑說，每天工作8小時，雖然無法從事舉高、蹲下及久站等工作，仍然感謝大家的協助，才能勇敢站出來。翁德甫說，黃男未來仍需要持續復健並施打凝血因子，避免病情惡化。
而為慶祝「血友病中心」成立，亞大醫院院長許永信及各科主任紛紛穿戴上美國隊長的盾牌、鋼鐵人的手套等道具，誓言幫助患者一起打敗疾病。許永信說，血友病很複雜，需要各科醫師合力照顧，此中心盼服務屯區、南投及彰化地區患者。
(中時)
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