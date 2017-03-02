買VR送色情 阿里關1214個賣家
《新民晚報》報導，日前央視《焦點訪談》節目提到，有網店賣家為銷售VR眼鏡，附送淫穢視頻，阿里巴巴安全部門表示，這家被曝光的網店叫萊博斯數碼專營店，開設在天貓平臺上，當晚商品已全部下架，店鋪被關閉凍結。
去年以來，大陸得VR（虛擬現實）市場很熱門，不少網店有打著「VR成人眼鏡」、「宅男福利」等關鍵字賣VR眼鏡等商品後，讓消費者加入各種社交群，或是掃碼下載一些特定的播放軟體、贈送網盤帳號等，裡面都暗藏色情信息。
阿里表示，已經下線1500個商品，也針對類似VR眼鏡等智慧設備，做全量商品排查，累計刪除48個商品，涉及28個商家。從2016年1月1日至今，僅阿里平臺已主動排查刪除2769件涉非法行銷VR眼鏡的商品，累計處罰扣分及凍結1214個賣家。
(旺報)
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