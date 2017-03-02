器官解凍技術再進步 但凍人還魂還太早

美國研究人員今天表示，新的器官解凍技術再進步，將提升移植用途器官捐贈的數量，有望降低因嚴重短缺而導致的數千起死亡案例，但距離冷凍整個人日後再來還魂還有一段距離。

法新社報導，以冷凍保存（cryopreservation）來深度凍結器官和組織的技術自1980年代就存在，不過加熱解凍時要如何不「燒煮」或破壞組織已證明為更大難題。大多捐贈器官在冰塊冷藏情況下只能保持約4小時。

「科學轉譯醫學」（Science Translational Medicine）刊出的報導說，如今，明尼蘇達大學（University of Minnesota）研究人員發現1個方法來解凍動物心瓣和血管。

這個方法是將覆蓋二氧化矽的氧化鐵奈米粒子，完整散布至防凍溶劑之中。

明尼蘇達大學聲明說，「啟動後，氧化鐵奈米粒子就如同組織四周的小小加熱器，利用非侵入性電磁波以每分鐘攝氏100度到200度的速度均勻加熱組織。這比過去方法要快上10到100倍。」明尼蘇達大學擁有這項技術的兩項專利。

加熱後進行的測試顯示，組織完好無傷，不同於放置冰塊或透過對流加熱慢慢再加溫的組織。

組織上的溶劑也可於事後輕易清洗乾淨。

研究人員下一步是嘗試將技術應用在老鼠和兔子器官上，接著用豬的器官，最終用在人體器官。

這項進步或許讓人夢想有朝一日能冷凍1整個人，日後再解凍還魂。不過明尼蘇達大學機械工程教授比秀夫（John Bischof）表示，就算有可能，我們離那1天還很遙遠。

他在電話會議中告訴記者，「我們審慎樂觀的認為，這項技術有朝一日能用在腎臟上，也許心臟上。」

「但我們絕沒有就此宣稱勝利。前方還有很龐大的科學障礙有待解決。所以我想，現在就思考1整個人的問題有些言之過早。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060302

(中央社)