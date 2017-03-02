體外射精不保險 醫師籲正確避孕

奇美醫學中心婦產部主治醫師徐英倫表示，有些人選擇用安全期推算法、體外射精、殺精藥等方式避孕；但這3種方式失敗率高達25%左右，非預期懷孕的風險很高。

徐英倫表示，門診中曾看過不少在學的年輕女性，因月經延遲就醫，才發現已懷孕多時。許多個案在確認懷孕後不知所措，常說「從來沒讓男朋友射精在裡面，怎麼還會懷孕？」

徐英倫指出，安全期推算法、體外射精、殺精藥等避孕方式，有著高達25%左右的失敗率，實在不值得信賴。若不想在魚水之歡後，煩惱著非預期懷孕的發生，建議不要使用效果差的避孕措施。

徐英倫表示，保險套的避孕效果雖不如結紮及子宮內避孕器，但除了有避孕的效果，還可預防性病傳播；而且可近性高，在便利商店即可購買。有些人認為行房時用保險套會減低快感，那可以考慮賀爾蒙類的口服藥、貼片、甚至子宮內避孕器。

徐英倫說，口服避孕藥及子宮內避孕器額外還有調經、降低未來卵巢癌、子宮內膜癌的好處，建議大家可以和婦產科醫師諮詢利弊，找出最適合自己的避孕方式。1060302

(中央社)