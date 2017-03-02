藍指蔡其昌二二八照片造假 蔡辦：已致歉
國民黨文傳會副主委毛嘉慶今天說，立法院副院長蔡其昌在臉書貼文紀念二二八，卻是貼發生在上海的國共內戰時期照片，造假扭曲歷史。蔡其昌辦公室回應，已更正並致歉。
毛嘉慶上午在國民黨召開記者會表示，蔡其昌2月28日當天在臉書貼文宣稱紀念二二八，但貼的槍斃犯人照片卻不是二二八現場，甚至不是發生在台灣，而是二二八發生2年多之後，民國38年發生在上海的國共內戰時期的照片。遭踢爆照片錯誤後，蔡其昌當天深夜隨即更換。
毛嘉慶指出，總統蔡英文說要優先通過促進轉型正義條例，先讓文化部長鄭麗君鋪哏「去蔣」，負責審案的蔡其昌隨後配合加碼演出，不惜作假也要護航正當性，這就是民進黨的加工仇恨。
他說，蔡其昌造假、扭曲歷史是事實，以撕裂民眾記憶傷口的痛，圖利自身政治利益，嚴重失格、不適任立法院副院長，蔡其昌應該下台，民進黨及蔡總統也應該出面道歉。
對此，蔡其昌辦公室新媒體部主任蔡克斯上午回應，有關臉書發文誤植一事，助理小編發現後已經馬上更正並且在新文章下方致歉。主因是原背景圖片引用電影「被出賣的台灣」的二二八事件片段，但小編發現該電影圖片誤植1949國民黨在上海槍決畫面，隨即下架更新並發文道歉。
蔡克斯說，原發文內容無任何仇恨撕裂，強調關懷受難者與家屬，並希望「未來二二八能成為台灣最團結的一天」，反而是國民黨人士透過該誤植事件進行政治炒作，這樣的惡質行為才是真正的加工者。1060302
(中央社)
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