高鐵清明連假加開181班車 周六開放購票

台灣高鐵為服務旅客出遊及返鄉需求，將於清明假期4天連假前後，3月31日（五）至4月5日（三）規劃「清明假期疏運」，期間加開181班次列車（南下79班、北上102班），總計6天提供994班次列車的旅運服務，將於周六（4日）凌晨開賣。

台灣高鐵表示，依據清明假期旅運需求，在各車次規劃3至5節自由座車廂。旅客可自3月4日（六）凌晨零時起，透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明連假期間所需的車票。

另清明假期疏運期間將持續提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達359班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數36%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠，疏運期間適用優惠車次可上高鐵企業網站查詢。

此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

高鐵建議，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利

(工商)