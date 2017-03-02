上海共享汽車用戶 多是80、90後男性白領
澎湃新聞報導，環球車享發佈報告顯示，分時租賃共用汽車行業迎來高速增長期，今年兩個月市場規模增三成，每隔5秒就有人下單。
數據描述上海地區的用戶群像，80後、90後占比75%，男性比重逾七成，大專及本科以上學歷過半，簡單來說，就是年輕白領男性為主，受過良好教育，對新鮮事物及互聯網應用熟悉，追求便捷、經濟、環保、有生活品質和泛娛樂化的出行方式。
用戶習慣于將車輛作為往返交通樞紐的接駁工具。軌交交通500公尺範圍內，飛機場、火車站附近的網點，均備受用戶青睞。據瞭解，浦東機場的網點平均每天完成訂單128筆，虹橋火車站的網點曾接過每日258單的峰值。
環球車享董事長榮文偉表示，今年2月25日，平臺日訂單超過1.7萬單，今年前兩個月訂單數增長近3成。
環球車享CEO曹光宇表示，環球車享將會把每日車型軌跡和使用情況匯總分析，為政府交通規劃、充電樁建設等方面提供資料支援。
(旺報)
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