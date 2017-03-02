為金正男鬧翻！ 大馬取消北韓免簽

我要評比

鳳凰網快訊，馬來西亞副首相兼內政部長阿末扎希宣布，自下周一（3月6日）起，所有赴大馬的北韓民眾必須申請簽證。

另外，就金正男案，兩名下手女嫌遭起訴被控謀殺，另外一名46歲的北韓男嫌疑犯李正哲則因證據不足，明天可能獲釋將他驅逐出境。

大馬檢察總長阿班迪表示，印尼與越南籍兩名女嫌將被以謀殺罪起訴，一旦定讞，最重恐面臨死刑，並未提及是否將起訴在押的北韓男子李正哲。

(旺報)