貼假228照片 藍批綠委蔡其昌加工仇恨

立法院副院長蔡其昌引用上海槍斃匪諜照片，張冠李戴紀念228事件，遭國民黨批評加工仇恨。(翻攝臉書)

228事件屆70周年，社會衝突對立一波波，面對蔡英文總統宣示推動促進轉型正義條例立法。不過，國民黨今天召開記者會痛批民進黨「加工仇恨，製造對立」。文傳會副主委毛嘉慶還將矛頭指向立法院副院長蔡其昌，痛批蔡228當天在臉書PO圖，張貼一張民國38年在上海槍決匪諜的照片，並「張冠李戴」紀念228。

毛嘉慶痛批，這明顯就是加工仇恨，顯然蔡其昌已不適任立法院副院長，應該下台；如果蔡不須下台、被開除黨籍，即證明民進黨存心要加工仇恨，轉型正義只是假正義。

毛嘉慶並進一步指出，在臉書被鄉民踢爆圖片有誤後，蔡其昌也馬上下架、刪文，但隨後又換上一張發生在228的照片，內容為暴民闖入專賣局台北分局打死2人、毆傷4人的照片。他反問，究竟228是如何的樣貌？民進黨不該一直加工仇恨，卻沒有史實，只是想以仇恨清洗史實。

(中時)