海倫清桃新歡被打臉 黃景裕出面說真實身分是....

海倫清桃和緋聞男黃景裕。（洪秀瑛攝）

黃景裕。（洪秀瑛攝）

黃景裕秀出證明。（黃景裕提供）

海倫清桃（桃子）昨出席感恩慈善春酒，曾被拍到和桃子約會的黃景裕昨表示曾在憲兵上士期間擔任前總統馬英九隨扈5年，但被打臉。今早媒體爆出，指《中廣新聞》報導提到，據悉在前總統馬英九8年總統任內，負責維護總統維安的「中興警衛室」裡，沒有這名隨扈。總統府辦公室稱他僅是交通警察。

黃景裕今早做出回應，「昨天有跟大家說明，隨扈是跟在總統身邊貼身，我有說過我比較多時間是在總統寓所內，有些時候才跟出去，我隸屬的單位是警衛大隊編組的特勤中隊，媒體應該去問總統府侍衛室組長才對，我是軍職不是警職，反正我之前的身分真的是特勤人員沒錯，所有東西都不怕被問」。

他進一步指出，「其實一般人不懂，隨扈=特勤人員，特勤人員不一定等於隨扈，所以記者搞錯了，總統府沒查清楚就說我是交通警察～很詭異，這樣太不負責任了」。

(中時)