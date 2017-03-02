控制禽流感 林全：成立專責機構超前防疫

行政院長林全今天上午在院會表示，這波禽流感疫情，在農委會等相關部會及各地方政府的努力下，目前為止疫情控制尚令人滿意，3月份天氣寒冷，仍屬禽流感好發時間，後續處理應注意。

禽流感不只對養禽業影響，人民健康安全也受威脅，林揆也指示農委會與衛福部著手研議成立「國家專責流感防控中心」，進行流行病學研究與疾病防制管控標準作業的研訂，並研議是否比照登革熱成立專責研究機構針對禽流感進行分析。因為大陸仍有新禽流感，甚至有禽傳人的可能，若研究機構能超前防疫，對國內病毒研究與檢驗的速度及能量予以全面檢討，並及時推出確實可行的防疫措施，進而有效防堵病毒在地化，將禽流感當作常態性防疫作為。

林揆肯定農委會，表示此次疫情應變採取多項創新作法，且有達到預期效果。包括

一、補償方式的改變，使業者能即時主動通報，使疫情透明度增加；二、禁運措施的實施，相較韓國徹底實施21天禁運，民眾無雞蛋食用，民生傷害較大；我國此次禁運7日，選擇性排除白肉雞與雞蛋，事後證明並無造成民生破口，對供應未造成太大影響。農委會綜合學者、業者各界意見，並承擔壓力與責任進行專業判斷，處理上拿捏得當。三、有關鴨場持續監控，防止疫情蔓延方面做得不錯；四、溝通上相當即時，有與業者充分溝通，使得執行與判斷能獲得社會支持。

林全說，H5N2及H5N8在二年前大流行，對我國傷害很大，去年也還有，我們也做了撲殺、關閉禽場等措施，今年撲殺的比去年還多，關閉的禽場也更多，為什麼本土性的病毒還比去年多？有可能是今年流行環境，如天氣較冷，也有可能是今年防疫執行比較徹底，仍有待觀察。

林揆說，很高興近十幾天來未再有H5N6案例發生，顯示明年成為本土化的機率變低，但若能將2年前留下的H5N2及H5N8病毒，也做相當程度控制，有助於未來禽流感病毒減少。希望藉由鼓勵主動通報補償的措施，減少未來禽流感本土化對產業造成傷害。日本及韓國日前禽流感爆發嚴重，我國疫情較日韓緩和，對大家努力給予肯定。

他要求大家持續努力，平安度過這波寒流，對於鴨場檢測等相關的防疫措施務必徹底落實，若有新的禽場發生禽流感，務必做最完善處理。

(工商)