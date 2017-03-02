清明高鐵加班車 4日凌晨開賣

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今年清明節有4天連假，台灣高速鐵路股份有限公司今天宣布，連假疏運期間將加開181次列車，旅客可於4日凌晨0時開始上網訂票。

高鐵公司說，3月31日到4月5日疏運6天期間將加開181班次列車，其中南下79班、北上102班，總計6天提供994班次列車旅運服務。

高鐵公司表示，疏運期間將維持提供大學生優惠及早鳥優惠，總計有359班次列車適用早鳥優惠，約佔總班次36%。旅客於搭車日前5到28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。1060302

(中央社)