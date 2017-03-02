屏東啟用安心簡訊 不必再焦急等119
為提高救援行動出勤準確率、屏東縣政府消防局開發「智慧消防行動救災整合系統」，其中「安心簡訊」讓民眾隨時掌握119車輛出勤狀態，不再焦急等候救援。
屏東消防局表示，「智慧消防行動救災整合系統」，結合消防救災、救護出勤車輛即時位置、119圖資，從接獲民眾報案後，系統圖台即可顯示案發地點及周邊化學工廠、消防栓、搶救困難區域等消防搶救必要資訊，協助指揮中心指揮調度，即時掌控現場完整資訊。
這個智慧系統同時可以線上引導支援車輛，使救援人員迅速抵達案件地點，作出適切的車輛部署，提升派遣效能，如災害地點離古蹟文物500公尺內，更會自動跳出視窗告警，以便組織相對應的應變處置作為，提高決策效率與正確度。
消防局今年也啟用「安心簡訊」服務，民眾向119報案後，系統會自動發送簡訊給報案民眾，說明車輛出勤狀態，若報案民眾使用的是智慧型手機，也可以獲知救援車輛在地圖上的大致位置、預估到達時間等資訊。
有了「安心簡訊」，報案民眾及待救者看得見救援車輛位置，緩解焦急等待的心情，安心等待救援。1060302
(中央社)
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