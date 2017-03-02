台遊客屢走私黃金赴日 外交部籲國人勿觸法網

國人赴日旅遊屢創新高，然而近來屢屢出現從事與目的不符的不法行為，亞東關係協會副秘書長周學佑今天在外交部例行記者會上指出，過去半年來收到過數起國人攜帶超量黃金入境日本的案例，懷疑遭不法集團利用，涉及走私變賣甚至是洗錢等犯罪行為。

周學佑說，從去年下半年起，陸續收到日本不同地方海關通報，有我國籍旅客因為攜帶大量黃金入境未申報，遭到起訴並沒收黃金。像是在去年12月，一對我國籍男女搭乘台灣出發到石垣的遊輪，攜帶共15塊、每塊1公斤的金塊，欲入境時被海關經發現，女子在褲袋中藏有3塊金塊，男子則在船內的房間沙發藏有12塊金塊。根據日本法令，入境時攜帶黃金（純度90﹪以上）達1公斤以上時，須辦理申報手續。

若是要經由合法管道進口黃金至日本，需要繳納8%的消費稅，因而引起不肖集團動起零散走私入境的歪腦筋。據了解，過去一年日本海關屢查獲台、中、韓、港等地旅客攜帶大量黃金入境，黃金走私案創下歷史新高。

(中時)