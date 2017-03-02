諾魯總統將13度來台 我備軍禮歡迎

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外交部上午表示，諾魯共和國總統瓦卡6日至11日將赴台國是訪問，除接受軍禮歡迎，並接受總統蔡英文國宴款待。

外交部指出，瓦卡一行等11人將由我駐諾魯大使周進發陪同赴台訪問，訪問期間除將接受軍禮歡迎、蔡總統國宴款待及外交部長李大維夫婦款宴外，亦將會晤蔡總統，並參觀太陽能及紡織公司，另將參訪故宮博物院及赴金門體驗當地民俗文化風情，並接受金門縣長陳福海款宴。

外交部說，瓦卡在台停留期間，將會見諾魯在台留學生，了解學業及生活情形；此行是瓦卡第13度來台訪問。

(旺報)