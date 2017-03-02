楠玉淨水場塑化劑含量超標 水公司複驗澄清

楠玉淨水場遭驗出塑化劑含量超標，水公司2日自行複驗澄清。（萬于甄攝）

自來水公司2日派員採水複驗，檢視水質標準。（萬于甄攝）

楠玉淨水場水質吸引不少蜜蜂採水，足以顯示水質良好乾淨。（萬于甄攝）

台南楠玉淨水場水質被驗出塑化劑DEHP濃度偏高，自來水公司2日趕緊派員再度採水複驗。楠玉淨水場表示，去年3月及9月六區水質課自行檢驗時，並未檢出塑化劑，但如今卻被驗出濃度偏高，自來水總公司會慎重複驗，好讓民眾安心。檢驗結果最快預計4日出爐。

楠玉淨水場目前每日約出水2000多立方公尺（CMD)，供水範圍包括楠西密枝、照興頂湖部落等，楠玉淨水場供水量不多，主要供應山區民眾，約500多戶家庭。

玉井營運所表示，台灣目前並未有檢驗水質塑化劑的標準規定，環保署引據國外規範檢測，劑量超出WHO建議值，每公升約0.00866毫克，水公司會進行複驗。楠玉淨水場內仍有許多蜜蜂在採水，間接顯示水質的乾淨清澈。

(中時)