一場喪禮 李嘉欣與尪前妻、前未婚妻同場

李嘉欣與尪許晉亨前妻、前未婚皆現身喪禮。（圖／取自微博）

前港姐吳婉芳的丈夫胡家驊日前在夢中猝逝，享年57歲，這讓她悲痛不已。而昨她替丈夫設靈，夫妻倆人緣好，張學友、李嘉欣老公許晉亨等人皆幫忙扶靈，但也因如此，許晉亨的前妻何超瓊、前未婚妻劉嘉玲也到場送最後一程，讓許晉亨一生重要的三個女人同場。

許晉亨過去曾和何超瓊結婚長達16年，但兩人最終離婚收場。至於劉嘉玲過去則曾和許晉亨交往，兩人還已論及婚嫁，但最終雙方解除婚約；許晉亨最後與李嘉欣結婚，兩人生活相當幸福。

只是這回在胡家驊喪禮上，許晉亨幫忙扶靈，妻子李嘉欣自然也有出席，加上吳婉芳的好人緣，劉嘉玲、何超瓊也都在喪禮送這位傳奇人物最後一程，巧妙讓三個女人都同場，也算是難得的世紀同框。

(中時電子報)