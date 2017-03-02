311反核遊行在即 環團怒斥蔡政府忽視環保議題

311南台灣廢核反空汙遊行，下周六即將登場，環團今天召開記者會呼籲人民站出來。（柯宗緯攝）

環團指出，台灣十大固定汙染源中，燃煤電廠有台電中火、興達及台塑麥寮廠，1年貢獻2108噸PM2.5（細懸浮微粒）、2萬7652噸硫氧化物。（柯宗緯攝）

南台灣廢核反空汙遊行3月11日下午2點半，將在高雄勞工公園（高捷獅甲站3號出口」集合，繞行中山路、三多路等約2.5公里。（柯宗緯攝）

311南台灣廢核反空汙遊行，下周六即將登場，但今年民眾反應冷清，20多個環團今（2）日舉行行前記者會，地球公民基金會執行長李根政直言，政黨輪替後，仍看不出政府在廢核議題有具題作為及訂定明確時間表，當今政府致力於年金改革、轉型正義，環保議題則被擺在次要位置，疾呼政府應正視，不該開空口支票，辜負人民期待。

南台灣廢核遊行以行之7個年頭，早年盛況空前，7萬人上街吶喊表達訴求，近年反核人潮不若以往。今年環團更明顯感受到氣氛冷颼颼，李根政說，今年主題首度將廢核與反空汙集結在一塊，唯有推動非核低碳的能源和產業轉型，才不會讓執政者有核三延役的藉口，同時徹底改善空汙。

李根政認為，台灣能源不該陷入「非核即媒」這種二元分類的電力開發迷思；然而，蔡政府提出2025年再生能源達到20%，迄今未見具體策略與時程表。難保她下屆是否連任，這項政治支票該找誰兌現？民眾亦質疑就算連任、執政8年真能完成目標嗎？

李根政指出，現今政府將重心擺在年金改革、轉型正義、司法改革等議題，人民若不站出來表達廢核反空汙訴求，環保議題只會被擺在次要位置。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，台灣十大固定汙染源中，燃煤電廠有台電中火、興達及台塑麥寮廠，1年貢獻2108噸PM2.5（細懸浮微粒）、2萬7652噸硫氧化物，加重位於下風處的台南、高雄、屏東三縣市空氣汙染，就去年手動站監測值，台南站、高雄前金站、屏東站皆大幅超過空品標準。

南台灣廢核反空汙遊行3月11日下午2點半，將在高雄勞工公園（高捷獅甲站3號出口」集合，繞行中山路、三多路等約2.5公里，提出三項主訴求：「核三廠不延役，核廢料不擺爛」、「節電加綠電，低碳又非核」、「強化空汙管制，限縮汙染產業」，同時呼籲民眾上街響應。

主辦單位表示，目前已邀請行政院長林全、台南市長賴清德、高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安等地方、中央首長到場，聆聽人民廢核反空汙心聲，但目前尚未獲得正面回應。

(中時)