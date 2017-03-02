川普竊笑！首次國會演講收視率贏了奧斯卡

美國總統川普在昨天的國會演講上多次博得熱烈掌聲。(圖/美聯社)

今年的奧斯卡高潮出現在尷尬的頒錯獎烏龍，然而仍挽不回奧斯卡連年下滑的慘淡收視。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)和好萊塢明星圈的恩怨從選前一直延續至今，在日前的奧斯卡頒獎典禮上，主持人還不時嘲諷總統川普，讓他即使沒有參與奧斯卡仍存在感十足。然而經過昨天川普的總統演講獲得一遍好評之後，全國的收視率也跟著出爐，川普的27.8%贏了奧斯卡頒獎典禮22.4%，收視人口也比奧斯卡多了將近1,500萬，這也讓不少人稱川普這次成功「報仇雪恥」了。

奧斯卡主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel)在頒獎典禮上狂虧總統川普。(圖/美聯社)

主持人吉米金莫在頒獎典禮現場用推特問川普：「還醒著嗎?」。(圖/美聯社)

根據尼爾森(Nielsen)統計，川普昨日首次國會演講收視報捷，在美國7大電視網的總收視率為27.8%、總收視人口為4,774萬，比在27日舉行的奧斯卡金像獎頒獎典禮慘澹的收視來的高，今年的奧斯卡收視率創下了自2008年來的最低，也是1974年開始統計收視率來，史上第二低，收視率僅獲得了22.4%、3290萬人口觀看。

川普的首次國會演講收視率達27.8%。(圖/美聯社)

其實在川普走進白宮的一路上，好萊塢一直成為反對他的浪潮大本營，川普曾一度在選前宣稱要召開一場「明星大會」，試圖證明還是有明星是支持他的，然而最後仍不了了之。之後在他的就職典禮上，競選團隊也找不到明星來表演，甚至之後的「婦女大遊行」(Womens March)也引出一票好萊塢明星走上街頭。在日前舉辦的金球獎上，好萊塢巨星梅莉史翠普(Meryl Streep )更是在得獎致詞時，給他重重的一擊。而這次的在收視率上的「勝利」，也讓不少媒體推測向來重視收視率的川普，應該正在白宮暗自竊笑，自己打敗了這群從選前就和他處處作對的好萊塢明星。

雖然川普在收視率上贏過了今年的奧斯卡，相較於前總統歐巴馬(Barack Obama)第一次國會演講的收視率有高達33.4%的收視率、收視人口達5,237萬，川普的首次國會演講不算亮眼。而據統計每任總統的第一次國會演講向來是該總統任期中最高的，除了小布希總統(George W. Bush)的收視高峰在2003年，當時伊拉克和美國的關係緊張成為關注焦點。至於柯林頓總統(Bill Clinton)的高峰則是在1998年，當時正值陸文斯基醜聞的爆發，讓他的演講更加備受矚目。

另外，川普這次的總統演講贏過奧斯卡其實也並非出乎意料之外，因為總統演講過去受到矚目的程度似乎一直都不輸奧斯卡，從2006年到2012年的小布希及歐巴馬總統的演講收視都比奧斯卡來的高。再加上今年又剛好適逢每任總統上任最受矚目的一次演講，而收視慘澹的奧斯卡又已經是連續9年的收視下滑，這些原因都讓川普的收視「勝利」沒有那麼令人意外了。

(中時電子報)