不只天元宮！三芝「賞櫻秘境」粉紅好嬌美
春暖花開，正是賞櫻好時機！看落「櫻」繽紛，在粉紅花瓣下好不浪漫！賞櫻景點你會想到哪？除三芝天元宮、櫻木花道等熱門景點外，三芝樂天農村再生社區風景優美，更有一處秘境「車埕櫻花谷」每逢春季櫻花綻放，廣佈滿谷鄉野小路，不僅賞櫻更是體驗農村純樸氛圍的好去處。
三芝自民國85年起陸續栽種櫻花，已多達15,000株以上，大部份為臺灣原生種山櫻花（又稱緋寒櫻），總長近70公里，三芝擁有北臺灣最早盛開的櫻花，故有「三芝早櫻」之名。山櫻花在秋冬季節樹葉完全凋落，初春時開花滿樹緋紅、嬌艷美麗，隨後結果、冒出嫩綠新葉，這是櫻花一年復一年成長過程的呈現。
樂天社區位在三芝區最南端，北8縣道東尾端，西接淡水區，東臨陽明山國家公園，地理環境優越，視野廣闊，多為山谷地，有天然溪流、山坡地、農田等豐富自然資源，當地居民多以務農為主，是典型農村社區型態，惟隨都市化發展，社區青年外移，趨向老年化，所以近年來社區致力於推動農村再生，透過各種方式、宣導或活動來凝聚共識，愛護自己的鄉土及生態，使大自然與社區和諧共存。
另社區範圍內鮮為人知的車埕櫻花谷，滿山遍谷的櫻花美景竟是大自然野生而成，而非人為栽種，一眼望去美不勝收，更充分點綴了山林綠樹，絕對值得帶上相機來趟零距離賞櫻之旅。民眾可沿著北8鄉道或101縣道，行經興華國小，右轉入巴拉卡公路，沿途的櫻木花道美景已令人遐思，接著約1.5公里後即可到達車埕櫻花谷。
新北市農業局表示，社區好山好水，在大屯山的庇護及居民細心呵護下，孕育出繽紛嬌美的櫻花，今年預計三月開花，在這靜謐的山間地區，隨風撲鼻而來的花香，令人陶醉，非常適合全家大小到此認識樂活、純淨、自然的農村再生社區，享受如詩如畫的櫻花饗宴！
(中時電子報)
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