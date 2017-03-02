機捷正式通車 陳建仁：象徵台灣合作才能進步

機場捷運今正式通車營運，A1台北車站預辦登機、行李托運也提供全天服務。圖為A1台北車站預辦登機行李托運處理系統，桃勤工作人員正把旅客通過安檢的行李，由輸送帶搬運至桃捷專用行李櫃中，並由自動化系統送上直達車，運往桃園機場。（陳麒全攝）

今（3月2日）機捷正式通車，提高搭乘量，今起1個月內推出票價半價優惠措施。（林宜靜 攝）

桃園市長鄭文燦（右四）難掩通車興奮。（葉臻攝）

機場捷運2日正式營運，不少旅客選擇搭乘機捷到桃園機場出國，並表示未來更方便了。(中央社)

「今天我不是黃子佼，我是藍紫佼。」20年規劃與興建的等待，桃園機場捷運今終於正式通車，通車典禮主持人黃子佼以機捷普通車藍色、直達車紫色比喻，幽默開場。

今機捷通車，第一個月票價5折起，台北車站A1站也舉行盛大通車典禮，喊出「機捷通車，直達美好。」包括副總統陳建仁、監察院長張博雅、交通部長賀陳旦、台北市長柯文哲、新北市長副市長李四川、桃園市長鄭文燦、A1站站體「竹林瀑布」設計者、日本建築師槙文彥及包商人員等都到現場。

副總統陳建仁致詞時表示：「雞年通機捷，代表國家又往前邁進一大步」。他說，機捷通車是台灣的驕傲，全長51公里，對串連北北桃880萬居民是歷史性一刻，成為一日首都生活圈，蔡英文總統特別交代他，對幫助通車的夥伴二致上最崇高的敬意與致謝。只有大家捐棄陳見、彼此合作，才可以把台灣「直達」更美好的未來。

陳建仁說，蔡總統說從今天開始台灣的公共運輸要邁入新的里程碑，機捷把高鐵、台鐵、捷運及機場連接，這種連結是大家一起心與心、一起攜手共進、肩並肩，讓國際感到台灣交通便捷、人情味及好客。他說，從機場捷運建設，看到科技與人文藝術可以結合。

典禮開始前，主辦單位也特別安排台北市長柯文哲、新北市副市長李四川、桃園市長鄭文燦，分別從北捷市府站、板橋站及機捷A8站各自搭乘捷運，前往A1站通車典禮現場。

典禮邀請法國音樂人Divyns現場表演結合各式機捷音效，如關門警示聲，並搭配機捷沿線畫面，做成電子音樂，更在樂聲中傳來「左側開門」時，迎來副總統陳建仁。接下來也請新北市PUNCH打擊樂團、台北市職業舞團IP LOCKERS及桃園Lamigirls表演。

槙文彥表示，A1站設計開放、寬闊及灑滿陽光空間，站體設計3層高25米，象徵機捷與城市之間的關係，都置於地下一層，未來興建的雙塔（雙子星大樓）則呼籲台北歷史軸線。

桃捷董事長劉坤億表示，試營運共1個月，團體試營運期間，總邀請2000團體、運量18萬人次，自由試乘超過122萬人次搭乘，總搭乘140萬8529人次。劉坤億感謝同仁及各界的付出、賀陳旦與號誌系統包商西門子談判，是通車關鍵之一，還有鄭文燦同意桃捷增聘1000多名人力。

柯文哲表示，首都生活圈擴大，A1站託運行李、預辦登機相當方便，將改變台北市民出國模式，西區門戶計畫也配合機捷加緊趕工，6月會建構完成。他說，現在五楊高架、機捷都通車了，桃園機場、松山機場問題可以「上檯面討論了，剛好相關人士都在。」李四川表示，已準備好110條接駁公車，新北市內每站都有Youbike接駁，未來也會與3環3線接駁，各站也會帶動各自的生活圈及開發。

鄭文燦指出，桃市府以「歡喜承擔」的心情看待機捷通車。他說，機捷替代機場聯外系統35到40%的運量，中南部旅客也可到桃園高鐵站，再轉機捷搭機。希望未來在A3站拓展預辦登機與行李託運服務，A18站也有預辦登機服務。希望未來高鐵局以工程節餘款多購買車廂，達到6分鐘1班的目標。

賀陳旦表示，在慚愧中終於交卷，感謝立院交通委員會監督及敦促建立機捷監理調查委員會，推進機捷通車。往後合約要求的優化、保固，絕對不打折扣，也要督導各單位加強各站接駁能量。既然機捷通車讓桃機成為「大機場」，各機場定位也可討論。

機捷營運時間從早上6點到晚間11點，台北車站A1站到A21環北站共22站，全線51.03公里，跨越台北、新北、桃園，串起首都生活圈。途經新北產業園區、林口三井OUTLET PARK、長庚醫院、高鐵桃園站華泰名品城、桃園棒球場及中壢夜市等，將為民眾帶來便利、擴大生活圈。

機捷每10分鐘一班車，直達車與普通車交替，直達車有全車184個座位、無線充電座，普通車含站位可滿載1000多人，全線有4G free wifi。直達車從A1站出發，途徑A3新北產業園區、A8長庚醫院，再到第一航廈A12站及到A13第二航廈站，約36分鐘。普通車全線站站停，約70分鐘走完，到機場約50分鐘。

機捷首個月票價5折，以各站往返A1台北車站為例，到桃園機場是160元，到新莊生活圈（A3、A4、A5）皆為35元，林口生活圈（A7、A8、A9）票價皆為80元，南崁生活圈（A10、A11站）分別為120元、130元。桃捷也即將在3月下旬，推出30天、60天及90天記名定期票，分別優惠7折、65折及6折。進出站適用悠遊卡、一卡通及HappyCash 有錢卡等。

機捷也是全亞洲第4、全世界第5個提供行李託運服務的機場捷運，旅客應注意行李託運至機場運進機腹，需花3小時，因此僅適用9點以後班次飛機。另外，A1站託運行李不得逾30公斤，會先行安檢，若有問題不得託運。現場中華、長榮、華信、立榮航空有提供服務。

機捷從2月2日開始試營運，試營運期間總共有近140萬人次搭乘，最高單日營運量達到17萬人次，期間遭遇軌裂、站體漏水等問題，不過都一一排除。期間也藉由旅客常態的載重量，調整列車穩定度。

(中時)