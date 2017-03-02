少時太妍首張正規專輯登5大音樂榜榜首

南韓天團少女時代隊長太妍首張正規專輯「My Voice」的主打歌「Fine」，今天上午6時為準，榮登Naver Music、Olleh Music、Bugs、Genie、Soribada 5大音樂榜榜首。

南韓「朝鮮日報」報導，「Fine」在音樂榜Melon排名亞軍、Mnet第5名、Monkey第7名。

報導說，不僅是「Fine」，專輯收錄的歌曲都受到喜愛，「Cover Up」、「翅膀」、「I Got Love」等歌曲也登上排行榜前10名。

對於在2月28日發行的首張正規專輯「My Voice」，太妍表示，「專輯裡面的歌曲很多，也因此得以進行多樣的嘗試。這是我推出的首張正規專輯，錄音時間比平時要長，平均每首用3天左右。每1首歌我都投入了大量的心血。」1060302

(中央社)