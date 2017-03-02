竹山辦菇菇健行 運動兼嚐美味香菇

南投縣竹山鎮公所4月1日辦「菇菇健行」，藉健行運動行銷當地香菇產業，今天起可到竹山鎮公所網站報名，有限量抽獎名額。

竹山鎮公所以「菇」為主軸，4月1日將舉辦「兒童節菇菇健行」，活動免費參加，前1000名報名者還可參加抽獎，鎮公所今天上午對外宣傳，邀竹山鎮鯉魚里介紹鎮內「菇的故鄉」，竹山社區發展協會則介紹美食菇宴，鎮長黃丹怡邀請民眾踴躍參加。

黃丹怡說，竹山不只盛產竹、筍、地瓜，還有新鮮美味的菇類，很高興透過舉辦健行活動，讓民眾認識竹山不同產業特色，鎮公所也特別規劃路線行經下坪地區「垂枝女貞」沿岸步道，香氣令人心曠神怡。

黃丹怡說，位於清水溪畔的鯉魚里，因西側山地貌似鯉魚而得名，鯉魚里環境優越，得天獨厚的氣候及甘泉水，出產的菇類品質優良，有別於鎮內其他里的地方產業，香菇是鯉魚里最大宗產業，豐厚、紮實的獨特口感，是鯉魚里出產的香菇最大亮點。

黃丹怡表示，4月1日活動當天，有菇菇抽抽樂、集「菇寶」兌換限量50本的故事繪本、美食菇宴供品嚐、菇菇走秀、香菇姐姐帶動唱，4月1日上午8時在克明宮報到出發，行經台大實驗林熱帶植物園、下坪垂枝女貞步道，再返回克明宮，今天到24日受理報名。1060302

(中央社)