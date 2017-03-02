板橋果菜批發市場 產地宅急便新鮮
新北市板橋果菜批發市場可望4月試營運，有別於三重果菜批發市場以水果為主，將加重蔬菜比例，同時規劃批發以外也零售，讓消費者可以買到產地直送，新鮮度爆表的蔬果。
新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，板橋果菜市場的蔬菜與水果的批發比例為6:4， 另外，計畫上午9時以後也零售給一般消費者。並規劃青農、小農專區、有機拍賣專區，未來每日供應蔬果500公噸，成為安全蔬果供應平台。
市府農業局長李玟說，大台北地區約700萬人口，台北市有台北一市、二市兩座批發市場，新北市僅有1座三重果菜批發市場，3座市場每天總交易量約2600公噸。
板橋果菜批發市場輔導原本湳興市場周邊蔬果批發業者進駐，營運後，原板橋湳興市場周邊的交通，可望改善，重新塑造都市新風貌。
新北果菜運銷經理郭榮瑞說，板橋果菜批發市場首創，採用無現金電子交易，以保障產地農民與承銷人雙方。
江惠貞表示，板橋果菜批發市場採用綠建築及智慧建築設計，除第一座採全場電子交易的智慧批發市場，也導入鋰鐵電池電動運輸車，及太陽能發電。
她表示，未來也將規劃多項方案，讓承銷人以外的消費者，也可以買到產地直送的新鮮蔬果，不會有傳統市場囤貨的現象。
板橋果菜批發市場，由新北果菜公司營運。民國103年7月動工興建，106年1月取得使照，預定4月進駐試營運後開業，可提供全台2500個產地供應人到貨，提供大台北600個蔬果承銷人採購，正式加入大台北蔬果供應。1060302
(中央社)
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