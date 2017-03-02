學測採用5選4 全教總：千萬不可行！

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全教總反對學測採用5選4。（陳志祥攝）

針對「招聯會」決議學測（X）採用「5選4」方式，全國教師工會總聯合會今天上午再度呼籲教育部，「5選4」千萬不可行！這會讓新課綱、多元學習的理想消失殆盡。

全教總認為，在考試引導教學下，大學考招是落實107課綱、多元選修、適性探索等人才培育的重要關鍵。考招新方案要走出一元標準化測驗的考試思維，走向可以引導學生適性多元的未來。

今天全教總主張：一、學測考科不應「5選4」、而要「5選3」。二、P（學習歷程）參採完整6學期，申請入學延後至高三下學期結束後再進行，申請入學時佔分比例要高。三、大學設專責招生辦公室，提升審查學習歷程的公平與品質。

全教總副秘書長黃致誠表示，「5選4」會落得科科都考的局面。「5選3」才可照顧到個別差異，例如英文、數學的城鄉差距；而重視P可以彰顯學生在學校的學習歷程，展現學生的特質。

因此，教育部應該督促、協助大學設有專責招生辦公室，讓大學端重視P的審查，才能落實適性多元選才的意義與效果。

(中時)