學測採用5選4 全教總：千萬不可行！
針對「招聯會」決議學測（X）採用「5選4」方式，全國教師工會總聯合會今天上午再度呼籲教育部，「5選4」千萬不可行！這會讓新課綱、多元學習的理想消失殆盡。
全教總認為，在考試引導教學下，大學考招是落實107課綱、多元選修、適性探索等人才培育的重要關鍵。考招新方案要走出一元標準化測驗的考試思維，走向可以引導學生適性多元的未來。
今天全教總主張：一、學測考科不應「5選4」、而要「5選3」。二、P（學習歷程）參採完整6學期，申請入學延後至高三下學期結束後再進行，申請入學時佔分比例要高。三、大學設專責招生辦公室，提升審查學習歷程的公平與品質。
全教總副秘書長黃致誠表示，「5選4」會落得科科都考的局面。「5選3」才可照顧到個別差異，例如英文、數學的城鄉差距；而重視P可以彰顯學生在學校的學習歷程，展現學生的特質。
因此，教育部應該督促、協助大學設有專責招生辦公室，讓大學端重視P的審查，才能落實適性多元選才的意義與效果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。