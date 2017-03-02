中市烏日家庭福利服務中心 揭牌

位於烏日區公所內的「烏日區家庭福利服務中心」今(2)日正式揭牌，除提供烏日、大肚及龍井等地區民眾擁有更方便的服務外，也能獲得即時協助及福利資訊。台中市副市長張光瑤致詞時表示，家庭福利服務中心提供溫暖的空間，讓需要幫助的孩子快樂成長，也作為在地服務據點，使民眾獲得所需福利資源，「有需要時不會感到孤單！」

張光瑤在社會局副局長陳仲良的陪同下，出席揭牌典禮，包括立委顏寬恒、市議員劉淑蘭、烏日區長林峰輝、大肚區長陳嘉榮及在地里長到場關心外，議長林士昌、市議員陳世凱、吳瓊華等人也派代表致意，並進入家庭福利服務中心內部了解各項設施功能，氣氛相當熱鬧。

張光瑤稱讚中心內部規劃良好，成立後提供多項協助，當家庭無法提供良好成長環境時，相關服務與協助即由政府提供，要讓孩童在溫暖的環境中成長。

(中時)