銳大叔回來了！ 桃猿4洋投到齊

銳回鍋桃猿。（取自Lamigo粉絲團）

Lamigo桃猿在今年季前已簽下3名洋投，今天（2日）再確定第4名洋投人選，網羅曾經效力於桃猿的銳(Kenneth Alan Ray)回鍋，這將是他第5度披上桃猿戰袍，也可能是他球員生涯最後一站。

42歲的銳在2010年來台加入La new熊隊，共待了3個球季，拿下27勝25敗，其中在2011年下半季投出9局無四死球完封勝，為球隊搶下總冠軍賽門票，成為中職史上第2位在封王戰拿下無四死球完封勝的投手，也奪下該年中職年度自責分率王。

銳2013年加盟日職樂天隊，2014年又回到桃猿，為球隊貢獻9勝，自責分率2.17，2015、16年轉往日本職棒發展。合計在中職4個球季共出賽89場（86場先發），拿下36勝30敗，自責分率2.78。

這次再度回台加盟桃猿，銳表示，Lamigo球迷的熱情讓他印象深刻，也一直有在關注桃猿隊，這次再回到台灣其實很興奮，也許是自己的最後一年了，希望能夠跟Lamigo桃猿一起拚總冠軍。

桃猿隊今年簽下的4名洋投中，僅史博威（Zeke Spruill）是中職新面孔，其他包括賽格威（Zack Segovia）、道恩斯（Darin Downs）及銳都曾在中職效力。

(中時電子報)