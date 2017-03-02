亞太最大旅遊體驗平台KLOOK 正式進軍台灣

亞太最大旅遊體驗預訂平台「KLOOK客路」，昨（2)日宣布獲得由紅杉資本領投的3000萬美元B輪融資，並將正式進軍台灣市場，，原A輪投資者經緯創投、微光資本則繼續增投。

KLOOK客路表示，將運用新一輪的資金加速全球拓展，打造全球一站式旅遊體驗預訂平台。在台灣市場的經營上，將積極拓展台灣用戶並挖掘更多獨特旅遊體驗，協助全球旅客輕鬆預訂台灣在地熱門景點、特色活動、WiFi交通，及美食購物，將台灣觀光魅力行銷國際。

亞太最大的旅遊體驗預訂平台KLOOK客路涵蓋亞太及世界各地共80多個熱門旅遊目的地，為全球旅客提供超過1萬多種景點、特色活動、交通、美食選擇。2016年，KLOOK客路網站及App在全球的預訂量已超過500萬次行程預訂。在快速成長與市場需求下，KLOOK客路宣布2017年初獲得由紅杉資本領投的3000萬美元B輪融資，金額創下亞太旅遊行程預訂融資最高紀錄。

KLOOK客路正式進軍台灣後，將積極拓展台灣市場並挖掘更多獨特旅遊體驗，為全球旅客提供更豐富的旅遊體驗及更便利的行程預訂服務。

KLOOK客路於2014年創立於香港時即獲得眾多頂級創投公司青睞，本次更由擅長挖掘科技產業明日之星的紅杉資本領投，如Apple、Google與Airbnb等公司發展階段皆接受其投資，而在亞洲紅杉資本更投資許多領先產業的電子商務公司，如位於中國的京東商城（JD.com），美團網與大眾點評網。

紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬表示，規模經濟在旅遊產業中表現尤為突出，而高度分散的目的地旅遊領域更是如此。KLOOK客路作為亞太目的地旅遊領軍者，不僅提供行程預訂的服務，同時更提供旅客多元的旅遊內容資訊，滿足旅客多樣化需求。經緯創投管理合夥人張穎則表示，經緯領投A輪融資之後，KLOOK客路展現了出色的市場判斷、執行力與指數級的成長，故經緯將繼續大力支持KLOOK未來的發展計劃。

KLOOK客路在每個目的地市場採取「跨區聯合」與「在地經營」策略，目前全球團隊已超過200人、來自15個國家，並在台北、香港、新加坡、首爾、深圳、曼谷、吉隆坡和馬尼拉等8個城市設立辦公室，透過KLOOK客路，讓亞太區目的地市場旅遊資源成功串聯。未來，面對旅客不斷成長的購買力與喜好，KLOOK客路計畫運用新一輪資金，擴展業務範圍，串聯亞太以外的市場，持續整合全球目的地旅遊的供應鏈，將最優惠的價格直接回饋給旅客。同時，透過不斷的技術創新，為全球旅客打造流暢的使用者介面與優質的行程預訂體驗。

KLOOK客路自開站以來，透過「在地經營」策略深入了解亞太市場旅客的需求，進軍台灣後，將以異業結盟、社群媒體等方式積極拓展用戶，並持續挖掘更多富有台灣特色的景點與活動，進一步吸引全球旅客來台灣自助旅行，將台灣之美行銷國際。

KLOOK客路執行長及聯合創辦人Ethan Lin（林照圍）表示，台灣旅客出國經常透過App來預訂行程，相較於全球旅客高出20%，KLOOK客路進軍台灣將能為旅客帶來更直接的回饋，一站滿足旅遊目的地的所有需求。

KLOOK客路三大優勢包括：

1.體驗師精選：KLOOK客路團隊嚴選當地體驗供應商，更親身體驗特色活動，確保旅客享有最優質的服務。

2.極速確認：KLOOK客路完美整合探索、預訂、付費、及電子憑證，讓旅客以快速的步驟，預訂最精彩的活動。KLOOK客路更獨家推出「極速確認」，預訂後立即出電子憑證。多個主題樂園門票皆以QRcode入園，無需排隊。

3. 最優價格保證：KLOOK客路與當地活動供應商直接合作，繞過所有中間環節，旨為旅客提供最優惠的價格。KLOOK客路承諾不會嵌入隱藏式收費，若在旅客預訂之後發現當地合作供應商提供更便宜的價格，Klook客路將退還差價（部分產品不包含，詳情請參考官方網站)。

(工商)