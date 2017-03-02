民進黨團：世新有違法之嫌

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民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津今天表示，世新大學為招生，與中國簽署承諾書，相關內容與做法已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例之嫌；她善意提醒世新，違法將有罰則。

媒體報導，世新為邀中國學生到台灣，竟簽一中承諾書；世新聲明說，承諾書僅是要求課程內容不涉政治敏感議題，絕非是簽署一中承諾書。

葉宜津上午舉行記者會表示，大學言論自由，承諾書卻箝制言論自由，禁止討論國際關係與台灣地位問題。請世新不要違法，兩岸人民關係條例規定，兩岸學校締結聯盟，「不得違反法令規定或涉有政治性內容」，這項承諾書禁論台獨、研究一中議題，已牽涉政治，有違法之嫌。

立法院教育及文化委員會召集委員、民進黨籍立法委員許智傑表示，世新自失立場、自毀校格，兩岸關係何其複雜，世新這樣的行為不恰當，希望各校不要再有類似行為，教育部也應依相關法令，取消承諾書。

民進黨籍立委何欣純說，世新已違法，可連續罰，將要求教育部儘速處理。兩岸人民關係條例規定，學校締約前1個月須申請，並報教育部核准，世新有沒有做到？將要求各私立大學補正程序。

民進黨籍立委蘇巧慧表示，世新簽承諾書有沒有向教育部報備？相關內容違反法律，希望世新儘快改善。1060302

(中央社)