普利茲克建築獎 西班牙3建築師共享殊榮
西班牙3名相當不為人知的建築師艾蘭達、皮傑姆與維拉爾塔，今天以深植地方生活環境的現代建築作品，榮獲富有聲望的普利茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。
法新社報導，外界認為，評選單位捨棄以往稱霸普利茲克獎的知名建築師，轉而支持艾蘭達（Rafael Aranda）、皮傑姆（Carme Pigem）和維拉爾塔（RamonVilalta）建築師三人組「土生土長」的理念。他們已在家鄉加泰隆尼亞（Catalonia）奧羅特（Olot）合力耕耘30年。
奧羅特位於西班牙東北方偏鄉地區，周圍山毛櫸樹、沼澤與火山環繞，生氣勃勃的自然景觀，讓他們長期從中汲取不少靈感。
普利茲克建築獎聲明說，在全球化世界，人們逐漸憂心「我們將失去地方價值、地方藝術與地方習俗」。
「艾蘭達、皮傑姆與維拉爾塔告訴我們，兩者兼顧是有可能的」，「他們幫助我們以最美麗、最具詩意的方式看見，這項問題的答案並非只能『單選』，至少在建築領域，我們能嚮往兩者兼顧。我們的根深植原地，而我們的雙手能擴展到世界上的其他角落之外。」
這組建築師最富盛名的作品包括西班牙里拉劇院（La Lira Theatre）公共空間，以及法國西南部羅德（Rodez）蘇拉吉斯博物館（Soulages Museum）。
這是普利茲克建築獎第2次將獎項頒給西班牙建築師，也是首次由3人共享殊榮。
皮傑姆說：「我們非常高興，這也代表我們責任重大，我們很興奮，今年是我們這3位一切都緊密合作的專家獲得肯定。」（譯者：中央社周莉芳）1060302
(中央社)
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