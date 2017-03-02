建中選課大熱門竟是家政科永續的餐桌

真是意想不到，建中選課大熱門竟是家政科老師開發的「永續的餐桌」課程，學生要在校園內建置整地，種植水稻、小麥、蔬菜，從作物成長過程了解吃的主食是怎麼來的，並探討糧食危機。

建中因應十二年國教新課綱將上路，提早安排特色課程，其中，由家政科老師開發的「永續的餐桌」，結合公民、地理，關懷台灣農業文化、全球糧食議題及實踐永續綠色校園，成為學生選課大熱門，往往爆滿。

學生必須在校園內建置整地、種植水稻、小麥、蔬菜，進而從作物成長過程中了解平常吃的主食是怎麼來的，碰到問題要如何解決，像是要如何避免稻穀不能被麻雀吃掉等，並從中學習何謂有機，最後探討糧食危機。

建中「永續的餐桌」課程，成為選課大熱門，建中生更在智慧城市展的市府展區「現身說法」，展現「永續的餐桌」概念。北市工務局在智慧城市展的北市府展區，展出田園城市成果，邀請建中家政科老師曾慶玲、何俊賢及學生到場「現身說法」，搬出蔬活箱、厚土展示箱分享小田園建置成果，親自向民眾說明製作過程、分享種植經驗。

建中生種植百香果來裝置老舊牆面、自製落葉堆肥裝置，環保又美觀，曾慶玲說，學校今年也預計推動綠屋頂計畫，未來會加入綠屋頂建置陣容。1060302

(中央社)