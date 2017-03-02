金正男案延燒 大馬取消北韓免簽待遇

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馬來西亞國營媒體馬新社（Bernama）今天引述副首相報導，3月6日起，馬來西亞將對北韓公民取消免簽入境待遇。

路透社報導，馬新社引述阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，基於國家安全理由，北韓公民須取得簽證才能入境馬來西亞。

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男2週前在馬來西亞吉隆坡國際機場遭人以神經毒劑殺害。南韓與美國表示，他是遭北韓特工暗殺。（譯者：中央社周莉芳）1060302

(中央社)