陸發展航艦 共軍少將：不謀求海上霸權

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中國大陸知名軍事專家尹卓今天表示，中國大陸建造和發展航空母艦並非為謀求「海上霸權」，部分西方媒體認為共軍從事軍備競賽，是在故意渲染「中國軍事威脅論」。

新華社報導，中國人民政治協商會議全國委員會委員、海軍網絡安全和信息化專家諮詢委員會主任尹卓2日說，航空母艦本身不必然是霸權標誌，關鍵要看如何使用。

具少將軍銜的尹卓說，「將它（航空母艦）用於侵略，它就是侵略的工具；將它用於戰略防禦，它就是戰略防禦的工具。」

他聲稱，中國大陸走「和平發展道路」，將堅持積極防禦的軍事戰略，不會因擁有新的強大作戰平台而發生改變。中國大陸建造和發展航空母艦並非為謀求「海上霸權」，而是為更好維護國家利益和履行國際責任。

至於部分西方媒體認為中國大陸發展航空母艦是追逐「海上霸權」、「軍備競賽」，尹卓說，這是故意渲染「中國軍事威脅論」。

中國大陸現役唯一航空母艦為接收前蘇聯海軍的遼寧號；自製首艘航空母艦2013年開工，排水量為5萬噸級，採傳統動力推進，可搭載陸製殲15戰鬥機及其他型號艦載機，固定翼飛機採用滑躍起飛。1060302

(中央社)