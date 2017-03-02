奧斯卡金像獎鬧烏龍 主辦單位展開善後

本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，頒發最佳影片獎項時搞烏龍與照片誤植都令群情大嘩，主辦單位今天展開善後，下令，闖禍者日後務必遠離奧斯卡金像獎。

雖然頒獎典禮已落幕，但是頒獎典禮當晚的重大疏失至今仍餘波盪漾，最佳影片獎項的頒獎人華倫比提（Warren Beatty），甚至要求奧斯卡金像主辦單位美國影藝學院（AMPAS），必須再次公開澄清烏龍始末。

學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）表示，這次負責處理奧斯卡金像獎得獎名單的資誠會計師公司（PricewaterhouseCoopers）所屬兩位會計師，分別是庫利南（Brian Cullinan）與魯伊茲（Martha Ruiz），已被學院要求，不得再處理任何有關奧斯卡的事務，尤其是封裝得獎名單的信封。

而資誠會計師公司則說，庫利南與魯伊茲雖然不再處理與奧斯卡金像獎有關的事務，但仍是資誠的合夥人。

至於美國影藝學院日後是否仍將委由資誠會計師公司，負責處理得獎名單的作業，將在28日召開主管委員會（Board of Governors）時討論再議。1060302

(中央社)