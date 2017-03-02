去年宏都拉斯貿易赤字下降8.4%

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宏都拉斯中央銀行昨天發布的數據顯示，去（2016）年宏國進出口貿易逆差總額達到50億4100萬美元，比2015年減少了8.4%，約4億6200萬。

根據央行提供的數據，去年宏都拉斯進口金額為88億9820萬美元，與2015年相比，下降了5.6%，同時出口部分減少了1.6%，總額為38億5730萬美元。

央行報告中說明，宏都拉斯出口總額的下降主要是由於宏國主要產品咖啡的國際價格下滑，其他如紙製品、紙箱、鐵、羅非魚及其製品等產品的出口量減少，也是原因之一。

央行指出，去年美國仍為宏都拉斯主要的貿易夥伴，美國市場吸收了宏國外銷產品總值達到14億5590萬美元，其次是歐洲，9億8060萬美元以及中美洲鄰國，8億9560萬美元。

報告說明中也提到，宏國去年進口總額下降的主要原因是對原物料、半成品、資本財和燃料的需求減少。

根據這項官方統計，去年宏都拉斯主要進口國是美國，總額31億1950萬美元，中美洲鄰國（17億4510萬美元）。歐洲（7億2650萬美元）以及若干拉丁美洲國家及中國大陸（33億710萬美元）。1060302

(中央社)