公義和平二二八 雄中自衛隊出巡
二二八事件發生時，高雄中學曾成立「雄中自衛隊」保護受害者；高雄市西區扶輪社與雄中等發起「自衛隊出巡」活動，紀念70年前的義行，也盼社會更團結。
高雄市議員蕭永達、高雄西區扶輪社及高雄中學等合辦「公義和平二二八 從雄中自衛隊出發」活動，邀請昔日參與自衛隊的學校包括雄中、雄女、雄工及雄商等學校參與。
雄中校長謝文斌今天表示，鼓勵學生及四校學聯會踴躍參與，一起重現昔日雄中自衛隊無私大愛、以仁為懷、愛與勇氣的精神。
自衛隊出巡活動預計3月4日上午10時舉行，將從雄中集合出發，沿著建國路走到高雄火車站願景館。
謝文斌指出，雄中紅樓第二棟建築至今還留有事件發生時的砲彈痕跡，從集合點走到火車站，終點正是當時政府軍駐紮點，砲彈正是從火車站射向雄中。
扶輪社社長張志明指出，雄中自衛隊是由雄中棒球隊發起，當年棒球隊獲得全省中學球賽冠軍，為紀念雄中棒球隊的愛與勇氣，當天扶輪社棒球隊也會著球衣出巡遊行，同時邀請自衛隊副隊長已經90歲高齡的陳仁悲出席，並將自衛隊的精神傳承給年輕學子，為活動劃下完美句點。1060302
(中央社)
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