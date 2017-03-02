立委質疑民間保險不願接農保 農委會否認

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農業損失受天災影響大，時代力量立委徐永明質疑，農委會擴大推動中的農業保險，民間保險公司不願意承接。農委會主委林聰賢否認，重申保險法草案已送立法院，稻米跟農業設施也會納入。

立法院經濟委員會今天安排農委會主委林聰賢進行業務報告。

徐永明質詢時指出，目前農業保險作物有高接梨跟芒果，但是產險公司富邦跟國泰之外，他看到資料共計4家，包含透過三級農會，讓他擔心現在私人保險公司「不願承接嗎？」

林聰賢否認，他說明，三級農會參與農業保險是針對釋迦而已，因為釋迦是特別作物，發生延遲性災害，要先做一些案例，以利進行風險評估，而且保險法草案已經送行政院審議了，農委會希望明年推動農業保險。

他還說，民間保險公司目前沒有不願意接農業保險業務，為推動農業保險，農委會也正在跟金管會協談中，包含稻米跟農業設施也會列入，都是由民間保險公司承接。

徐永明並質詢，農業保險基金預計新台幣50億元，「有嗎？」林聰賢說，50億元已列入農業保險法草案中，未來行政院完成審議，草案送立法院後，期望立法院支持。

徐永明重申，他是擔心如果民間大型保險公司不願接農業保險業務，農業保險政策的推動恐怕會延宕？林聰賢允諾，農業保險政策會推動。1060302

(中央社)