立委質疑民間保險不願接農保 農委會否認
農業損失受天災影響大，時代力量立委徐永明質疑，農委會擴大推動中的農業保險，民間保險公司不願意承接。農委會主委林聰賢否認，重申保險法草案已送立法院，稻米跟農業設施也會納入。
立法院經濟委員會今天安排農委會主委林聰賢進行業務報告。
徐永明質詢時指出，目前農業保險作物有高接梨跟芒果，但是產險公司富邦跟國泰之外，他看到資料共計4家，包含透過三級農會，讓他擔心現在私人保險公司「不願承接嗎？」
林聰賢否認，他說明，三級農會參與農業保險是針對釋迦而已，因為釋迦是特別作物，發生延遲性災害，要先做一些案例，以利進行風險評估，而且保險法草案已經送行政院審議了，農委會希望明年推動農業保險。
他還說，民間保險公司目前沒有不願意接農業保險業務，為推動農業保險，農委會也正在跟金管會協談中，包含稻米跟農業設施也會列入，都是由民間保險公司承接。
徐永明並質詢，農業保險基金預計新台幣50億元，「有嗎？」林聰賢說，50億元已列入農業保險法草案中，未來行政院完成審議，草案送立法院後，期望立法院支持。
徐永明重申，他是擔心如果民間大型保險公司不願接農業保險業務，農業保險政策的推動恐怕會延宕？林聰賢允諾，農業保險政策會推動。1060302
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。