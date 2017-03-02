停在十字路口 張本渝對他們驚吐：你想晚7天回家

張本渝驚遇飆車族闖紅燈，險象環生，忍不住開罵：「你自己想晚七天回家，別人可不想好嗎！」。(中時資料照片)

女星張本渝個性直率，頗有幾分仗義直言之氣，昨她「路見不平」，在台北街頭親眼見到飆車族闖紅燈，現場險象環生，讓她暫且忘掉恐懼，怒罵：「你自己想晚七天回家，別人可不想好嗎！」。

昨天張本渝行經民族東路接近復興北路地下道，眼見快要經過十字路口，忽然一堆摩托車從復北地下道口衝了出去「最少有10輛」，讓她嚇到急踩剎車，未確認沒眼花，還抬頭看了一下，「我這邊民族東路是綠燈呀！」，無法理解這群人為何硬要闖紅燈。

她心有餘悸，慶幸自己當時是開馬力不大的小車，「要是我正好開戰車呢？！那就很有可能要打保齡球了！」，覺得飆車族這種行為根本害人害己，搞不懂現代人的法治觀念到底發生什麼問題，認為就算沒車，看到紅燈也應該停一下，忍不住怒嗆：「你自己想晚七天回家，別人可不想好～嗎～！」，而女星方文琳看了她的貼文，也心有戚戚焉，回覆道：「真的！現在自己小心都已經無法真正的安全，別人的不小心很容易造成遺憾⋯」。

(中時電子報)