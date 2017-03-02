8下操被譙翻 KIMIKO吐「被討厭的勇氣」真心話

kimiko分享維持正能量方法。（圖／取材自KIMIKO臉書）

舞蹈老師「KIMIKO」舞技精湛，是多為大咖藝人的御用舞蹈老師，在網路上擁有高人氣，不過她日前卻因自創的「八下系統運動」，遭健身界批評，還被擁有15張體適能證照的祖雄吐槽：「如果這樣能瘦，我15張證照通通拿去燒掉」，經歷轟動一時的8下操風波，KIMIKO也吐出擁「被討厭的勇氣」真心話。

KIMIKO研發有助瘦身的8下操，引發健身圈不少抨擊，認為此舉只是拉筋，KIMIKO則認為：「讓更多人願意開始且持續運動。不就是身為老師最大的驕傲嗎？有什麼好爭的？？老師就是一個是陪著大家走向運動的擺渡人。」不過面對批評與質疑，KIMIKO也透露：「心中要有愛」，是讓她不斷保持正能量的勇氣。

談到「被討厭的勇氣」，KIMIKO分享媽媽曾對她說，中要愛都是美好，並寫下：「如果有人讓妳覺得受傷，那麼千萬不要生氣或是難過，因為有可能他更不好過，所以我們要理解他的難過但不要被對方影響心情。」KIMIKO正能量發文獲得網友狂讚，但最後她寫下「就算傷痕累累也要閃閃發光」，更是讓粉絲心疼不已。

(中時電子報)