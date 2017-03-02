笨賊偷香油錢 錢沒偷到反進警局

香油錢也敢偷！25歲張姓男子有多起竊盜、詐欺等前科，日前因缺錢花用，夥同41歲有毒品、贓物、詐欺等前科之潘姓男子竟遠從神岡區到烏日區土地公廟內，以釣魚線綁紙片，並在紙片上黏貼雙面膠，往功德箱中「釣」現金，2人輪番反覆操作卻麼也無法將香油錢釣上手，最後連作案用的道具也卡住拉不出來，只好丟棄在現場，過程全被廟方監視器拍下來，警方獲報後循線發現張、潘2嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊不諱，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

烏日區三榮路二段土地公廟廟方人員向警方表示，去年底發現香油錢有被竊取的跡象，且現場遺留疑似作案用的道具，警方經調閱監視器發現2名男子凌晨一點笨手笨腳的在香爐旁，意圖以釣魚方式將香油錢黏釣上來，但每把紙版放進香油錢桶時，紙板就黏到桶邊，怎麼操作也釣不上來，最終道具也卡住拉不出來，2人只好匆匆離開現場。

警方調查發現，張、潘2嫌是因案在監獄認識的，出獄後2人還是經常聯絡，卻不思悔改，2人經常在外遊蕩，最近因沒錢花用，卻將腦子動到土地公廟的香油錢上，想學別人用釣魚線綁在紙片上黏貼雙面膠，要釣出香油錢，卻不知技巧，兩人輪番上陣弄了3-5分鐘也釣不到香油錢，最後因紙板黏到桶子內，拉不出來，2人則將作案工具丟棄現場，匆匆離去，沒有偷到半毛錢，還是被警方查獲，真是倒霉透頂，警方訊後後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時)