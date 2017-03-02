在警局過生日 都是毒品惹的禍

24歲周姓男子有多項前科，1日凌晨1時許因將汽車違停在大昌一路上，被高巿警保大特勤中隊查獲車內有K箊，警方調查，周男現擔任酒店經紀，3月1日是他生日，前一晚24時下班後準備跟女友慶生，吃大餐、看夜景，結果一年一次的生日只能在警察局度過。

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(中時)