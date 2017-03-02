票房靈丹未獲臉書「認證」 楊祐寧哀喊全是為了…….

楊祐寧接受專訪時，坦承相當享受演員這身分。(圖/men’s uno)

楊祐寧憑著《十七歲的天空》一劇，勇奪第41屆金馬獎最佳新演員，因此在演藝圈闖出名號，出道至今累積近50部作品的他，表示在接演《寒戰2》之後，對於這份工作有了新的體悟，那就是身為一個稱職演員，演出絕不能有過多顧忌。

楊祐寧接受《men’s uno》專訪時，談到近期接演的兩部作品，仍難掩興奮之情，他表示《捉妖記2》是出道以來首次跟「動畫人物」合作演出，由於對戲的演員是「空氣」，所以演員本身必須要有想像力，至於《俠盜聯盟》則是與天王劉德華合作，從言談中自然獲取不少經驗談，都是促使他演技更上層樓的助力，更喜歡與其他演員意外擦出的火花，因為都會誘發出他學習的好奇心，另外他也自曝私下不為人知的小怪癖，就是穿著講求簡單舒服的他，只要是好的衣服各色都會買一件，就算過季也不會丟掉，或許與自己是念舊的人有關。

雖然在演藝圈已有名氣，臉書也有近20萬名粉絲關注，不過始終卻未得到「藍勾勾」認證，對此他打趣表示「試過很多方法但就是不給，不過不給也沒什麼影響，其實也不是很在意，但就是為了趕流行」，或許正因為有話直說的單純性格，才會深深擄獲粉絲的心。

(中時電子報)